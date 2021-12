Gkn, Borgomeo acquisisce stabilimento Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 23 DIC - Qf Spa (Gruppo Borgomeo) comunica di aver acquisito il 100% di Gkn Driveline Firenze: oggi la firma. "Fine del rischio licenziamenti. L"azienda ritira la messa in liquidazione. Viene ritirata l'impugnazione contro il ricorso vinto dai sindacati sulla vecchia procedura di licenziamento", afferma in una nota il presidente Francesco Borgomeo che aggiunge: "Cambia la proprietà, cambia la strategia. E ovviamente cambia anche il nome: la nuova società si chiamerà Qf Spa. Sta per Quattro F, ovvero Fiducia nel Futuro della Fabbrica di Firenze. Sono quatto F che spiegano come la penso".

La firma odierna, spiega l'imprenditore-advisor individuato da Gkn, "è un traguardo che abbiamo raggiunto grazie all'impegno di tanti, dal cardinale di Firenze alle istituzioni tutte, dai sindacati alla mia associazione Confindustria. I miei consulenti. Ma soprattutto ringrazio i lavoratori: hanno vissuto momenti drammatici, come possono essere soltanto quelli in cui non si conosce più il proprio destino". Ora, ha concluso Borgomeo, "si parte, con la stessa energia, motivazione ed ottimismo con cui ho affrontato altre crisi drammatiche e difficilissime. Sono consapevole del peso e della responsabilità assunta, so quello che faccio e lo sapranno tutti, passo dopo passo, perché tutto sarà trasparente e condiviso. Buon Natale a tutti". Nella firma Borgomeo è stato assistito dai suoi consulenti Deloitte con il team di Matteo Uggetti, Gmr Partners, Decon Group, Chiomenti con il team di Edoardo Andreoli. (ANSA).