Giani: "in Toscana 1 mln di terze dosi somministrate"

(ANSA) - FIRENZE, 23 DIC - In Toscana sono state somministrare oltre un milione di terze dosi di vaccino anti Covid. Lo fa sapere il presidente della Regione, Eugenio Giani sui social.

"Acceleriamo con le terze dosi - scrive Giani - respingiamo la variante Omicron. Un toscano su tre lo ha già fatto, non aspettare: prenota adesso". Dal sito di monitoraggio della Regione si vede che in totale sono 6,9 milioni le dosi di vaccino somministrate in Toscana tra prima, seconde e dosi booster. Nella giornata di ieri sono state vaccinati 31.821 persone con la terza dose, 1.695 con la seconda e 2.677 con la prima. (ANSA).