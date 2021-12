Covid, in Toscana non si arresta corsa, 2.780 nuovi casi

(ANSA) - FIRENZE, 23 DIC - Non si arresta la corsa dei contagi Covid in Toscana: i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 2.780 su 52.779 test di cui 18.059 tamponi molecolari e 34.720 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,27% (18,2% sulle prime diagnosi). Questi i dati diffusi dal presidente della Toscana Eugenio Giani.

Ieri, per la prima volta dal 20 novembre 2020, i contagi giornalieri in Toscana aveva superato nelle 24 ore quota 2.000, per la precisione erano stati 2.038 su 43.963 test di cui 16.022 tamponi molecolari e 27.941 test rapidi, con un tasso di nuovi positivi del 4,64% (15,7% sulle prime diagnosi). Il dato odierno dei contagi giornaliero è di soli 7 casi inferiore a quello registrato il 7 novembre 2020, definito all'epoca un record. Una settimana fa i casi giornalieri registrati erano meno della metà, 1.222. (ANSA).