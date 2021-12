Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 23 DIC - Corrono i contagi Covid in Toscana: nelle ultime 24 ore sono stati ben 2.780 su 52.779 test, appena 7 in meno rispetto a quanto registrato il 7 novembre 2020, definito all'epoca un record. Una settimana fa i casi giornalieri registrati erano meno della metà, 1.222. In particolare nella provincia di Firenze registrati in un giorno 846 contagi. E nel capoluogo della regione, secondo quanto reso noto dal sindaco Dario Nardella, si è superato "il 50% di contagi con variante Omicron", In aumento anche i ricoveri: nel monitoraggio della settimana dal 15 al 21 dicembre la fondazione Gimbe segnala che i posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti Covid sono sopra la soglia del 10% in Toscana, dove si registra un dato del 10,7%. Resta invece sotto la soglia critica l'occupazione dei posti letto nei reparti ordinari, al 7,2%. Sempre nella settimana dal 15 al 21 nella regione, si spiega da Gimbe, i nuovi casi positivi sono cresciuti del 54,6%, a fronte di un incremento medio nazionale del 42,3%.

Con l'aumento dei nuovi casi di Covid sale anche il numero delle richieste di tamponi che mandano in affanno laboratori e farmacie della Toscana: nelle ultime due settimane il portale regionale su cui si prenotano i test ha registrato un aumento delle ricette emesse dai medici di oltre il 50%.

Corrono comunque anche le vaccinazioni: in Toscana, spiega il governatore Eugenio Giani, sono state somministrare oltre un milione di terze dosi. "Acceleriamo con le terze dosi - scrive Giani sui social - respingiamo la variante Omicron. Un toscano su tre lo ha già fatto, non aspettare: prenota adesso". Dal sito di monitoraggio della Regione si vede che in totale sono 6,9 milioni le dosi di vaccino somministrate in Toscana tra prima, seconde e dosi booster. Nella giornata di ieri sono state vaccinati 31.821 persone con la terza dose, 1.695 con la seconda e 2.677 con la prima. (ANSA).