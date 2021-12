Covid: Gimbe; in Toscana Ti sopra soglia, + 54,6% nuovi casi

(ANSA) - FIRENZE, 23 DIC - Posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti Covid sopra la soglia del 10% in Toscana, dove si registra un dato del 10,7%. E' quanto emerge dal monitoraggio effettuato dalla fondazione Gimbe nella settimana dal 15 al 21 dicembre 2021. Resta invece sotto la soglia critica l'occupazione dei posti letto nei reparti ordinari, al 7,2%.

Sempre nella settimana dal 15 al 21 nella regione i nuovi casi positivi sono cresciuti del 54,6%, a fronte di un incremento medio nazionale del 42,3%.

Per quanto riguarda le vaccinazioni in Toscana ha completato il ciclo l'81,3% delle popolazione, a cui aggiungere un 3% con solo prima dose. Il tasso di copertura della terza dose è del 57,1%. (ANSA).