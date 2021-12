Turismo: nuovi tour con mostre artigiani su terrazze Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 22 DIC - Oltre 260 guide turistiche hanno partecipato a Firenze alla prima parte di un'iniziativa che riunisce alcuni dei più ammirati artigiani cittadini sulle più belle terrazze fiorentine, fatte diventare tappe di nuovi itinerari turistici. Il progetto, intitolato 'Alla scoperta di una Firenze artigiana insolita', realizzato da Confartigianato con la collaborazione del Comune, unisce la bellezza della città alla tradizione artigiana con una panoramica dall'alto degli edfici di hotel, alberghi e spazi espositivi. Ogni terrazza ospita una mostra artigiana, di vari settori: l'arte orafa, la lavorazione del legno, l'argento, la pelle, la carta. Il progetto si è articolato in due tempi: la formazione on line con dimostrazioni di Paolo Penko (oro), Bottega Maselli (legno), Brandimarte (argento), Signum (carta) e Giuseppe Fanara (pelle).

Tre gli alberghi coinvolti: Hotel Plaza Lucchesi, Hotel Medici e Hotel Glance. "L'obiettivo - spiega il presidente di Confartigianato Firenze, Alessandro Sorani - è valorizzare la storia e il patrimonio artistico di alcuni hotel storici, e permettere alle guide di costruire nuovi itinerari che comprendano le attività artigiane attigue all'hotel stesso. In questo modo diversifichiamo i flussi e pubblicizziamo le attività artigiane d'eccellenza".

"Le terrazze degli alberghi di Firenze - ha detto l'assessore al Turismo Cecilia Del Re - sono luoghi spesso sconosciuti ai cittadini e che invece nascondono viste panoramiche bellissime.

Per questo, non solo come Comune le abbiamo mappate e messe in 'opendata', ma Confartigianato Imprese Firenze ha risposto al bando dell'assessorato al Turismo per raccontare e far visitare questi luoghi anche alle guide turistiche, associando la visita di questi punti panoramici con la narrazione e la storia delle vicine botteghe artigiane all'interno di una valorizzazione della Firenze insolita". Altri itinerari sono ancora in via di definizione. (ANSA).