Natale, nel Pisano presepe con profughi e filo spinato

(ANSA) - PONSACCO (PISA), 22 DIC - La Madonna e San Giuseppe con il volto dei profughi e al centro Gesù bambino nella capannuccia sovrastata dalla scritta "Le radici cristiane dell'Europa" sopra un filo spinato. E' il 'presepe-denuncia' allestito oggi dal parroco di Ponsacco (Pisa), don Armando Zappolini, "per denunciare l'ipocrisia di chi vuole difendere le radici cristiane dell'Europa senza applicare i veri messaggi del Vangelo".

La natività è stata presentata dal sacerdote ai fedeli nel corso della messa mattutina. "Credo che sia giusto denunciare l'ipocrisia di chi parla delle radici cristiane dell'Europa e poi nei comportamenti fa tutto il contrario di ciò che dice il Vangelo - ha spiegato don Armando -. Per questo abbiamo messo nel presepe le foto dei bambini circondati dai fili spinati tra Bielorussia e Polonia, o quelle dei migranti a Lesbo per far capire che Gesù bambino nasce oggi tra due disperati, volto di uomo e di donna che cercano di portare se stessi e i loro figli in salvo". (ANSA).