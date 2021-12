Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 22 DIC - Nuovo balzo dei contagi Covid: giornalieri in Toscana: sono 2.038 quelli registrati nelle ultime 24 ore, mai così tanti da novembre 2020: ieri il dato erano di 1.316 casi. E il tasso di positività, su 43.963 test effettuato, è salito al 4,64%. Si registrano purtroppo altri 5 decessi - tutte donne, età media 79,4 anni - e un aumento di ricoveri:, sono 437 complessivamente, 13 in più rispetto a ieri, di cui 64 in terapia intensiva, +3.

Proprio la situazione del contagio, che "ci presenta in questi ultimi tre giorni una curva di aumento esponenziale", ha portato Firenze ad annullare tutti gli eventi previsti per Capodanno. L'annuncio lo ha dato il sindaco Dario Nardella che ha rivolto "un appello accorato a tutti i fiorentini a ridurre il più possibile feste natalizie con grandi numeri di partecipanti, ed in ogni caso a mantenere regole di prudenza anche in queste circostanze, come ad esempio indossare le mascherine possibilmente Ffp2". "Inoltre - ha concluso - abbiamo stabilito di prorogare l'ordinanza relative alle mascherine obbligatorie all'aperto tutti i giorni fino all'8 gennaio, Befana compresa".

"C'è un aumento forte dei contagi, stamattina ho visto il dato di 2mila nuovi casi e mi sono preoccupato, ma le ospedalizzazioni sono 12 e tre i ricoveri in terapia intensiva. Questo significa che la positività va sugli immunizzati con il vaccino che se lo gestiscono in casa. Abbiamo una situazione che ci consente di essere in zona bianca sia a Natale che a Capodanno. La Toscana sta saldamente in zona bianca", il commento del presidente della Toscana, Eugenio Giani, secondo il quale tuttavia "sarebbe da irresponsabili non rendersi conto che dobbiamo attuare politiche per tenere sotto controllo il virus. Ora arriviamo a Natale ma poi spero che i contatti tra le persone si possano diradare per evitare i contagi. Ritengo siano giusti i provvedimenti dei sindaci che evitano assembramenti in piazza". (ANSA).