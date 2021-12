Ovazione e richiesta bis per Mattarella a teatro Maggio Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 21 DIC - Ovazione, con qualcuno che ha chiesto un 'bis', per Sergio Mattarella al teatro del Maggio di Firenze al termine del concerto inaugurale del nuovo auditorium.

Il sindaco di Firenze e presidente della Fondazione del Maggio Dario Nardella ha ringraziato in sala il Capo dello Stato ed insieme al Sovrintendente Alexander Pereira ha intonato dal palco 'Presidente, presidente' e tutto il pubblico ha applaudito in maniera ritmata il Capo dello Stato. Mattarella ha voluto salutare l'arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe Betori, poi ha salutato il pubblico e dalla platea si sono levate alcune richieste di bis al settennato.

Poco prima la sala aveva riservato una standing ovation per Zubin Mehta. Lo stesso Mattarella si è alzato in piedi per applaudire il Maestro. Dal palco Mehta si è rivolto a Mattarella: "Presidente questa è la sua ultima visita come Presidente della Repubblica ma venga quando vuole con sua figlia, questa è la sua casa. La Settima Sinfonia di Beethoven è stata una richiesta di Mattarella, l'ho fatta con tutto il cuore. Buon viaggio e grazie da me, mia moglie e l'orchestra".

