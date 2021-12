Nardella: "Sono per annullare eventi Capodanno"

(ANSA) - FIRENZE, 21 DIC - "Abbiamo sul tavolo la decisione di confermare o meno le feste per il Capodanno: sugli eventi nei quartieri, se mi viene chiesto se sono più per annullarli o meno, io dico che sono più per annullarli, però ci prendiamo le prossime 48 ore per scrupolo, per vedere l'andamento dei contagi e poi decideremo". Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, in collegamento con Lady Radio. Nardella ha ricordato che a Firenze ha già annullato il 'concertone' di Capodanno.

Sull'ordinanza sulle mascherine obbligatorie "è chiaro che se il 23 dicembre il Governo dovesse decidere di fare una norma valida per tutti la mia ordinanza a quel punto verrebbe superata. Se non ci sarà la norma noi valuteremo l'estensione dell'ordinanza sulla mascherina obbligatoria anche per tutte le festività fino alla Befana, anche perché abbiamo visto che le persone la stanno rispettando quasi tutti". La variante Omicron, ha aggiunto il sindaco, "naturalmente incide, anche perché è estremamente contagiosa. Noi dobbiamo continuare nella campagna di vaccinazione: tra l'altro i numeri dell'hub vaccinale del Mandela Forum", a Firenze, "sono davvero sorprendenti, grazie al super green pass e al vaccino obbligatorio molte persone si sono convinte a vaccinarsi, c'è una media tra i 100 e i 150 primi vaccinati al giorno all'hub del Mandela Forum". (ANSA).