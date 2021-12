COVID, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 21 DIC - Toscana senza restrizioni Covid fino alla fine dell'anno: questa la prospettiva indicata oggi dal presidente della Regione Eugenio Giani. "Non avremo situazioni di limitazioni di mobilità che hanno ormai quasi la metà delle regioni italiane - ha detto incontrando la stampa per gli auguri di Natale -: questo non significa fermarsi sugli allori, ma bisogna operare perché si possa andare ancora più avanti". La Toscana, ha spiegato, "nell'essere la prima regione italiana per vaccinazioni rispetto al numero di abitanti riesce a gestire l'andamento del Covid", anche oggi che "le nostre ospedalizzazioni sono poco più di 400, circa 420, quando il limite per la zona gialla è 750". Giani ha rinnovato l'invito a vaccinarsi. "Ipotesi come vengono fatte di tamponi anche ai vaccinati per andare ai grandi eventi mi lasciano perplesso - ha aggiunto -: non condivido la logica del tampone, sa troppo di no-vax che cerca di sopperire con i tamponi alla scelta di non vaccinarsi. Io sono perché si vaccini più gente possibile". I nuovi casi giornalieri sono stati 1.316 e il rapporto tra nuovi positivi e tamponi si attesta al 2,69% mentre il report riferisce di altri quattro morti nelle 24 ore e la variante Omicron è la bestia nera arrivata anche in Toscana che sta mettendo pressione alle centrali di tracciamento. Qui l'individuazione rapida dei contatti è argine che in molti casi può essere decisivo, anche per impedire lo sviluppo di focolai di area. Ci sono alcuni dati sulle scuole. Sono 409 i nuovi casi di positività al Covid riscontrati in sei giorni, il 14 e il 19 dicembre, nel territorio della Asl Toscana Centro nelle province di Firenze, Prato e Pistoia. Il dato riguarda gli alunni degli istituto di ogni ordine e grado e il personale. Dal 4 al 13 dicembre negli stessi territori vennero registrati 622 nuovi casi. Sempre sulla scuola la Regione ha reso noto di aver sospeso le regole anti-Dad fino al ritorno in classe a gennaio dopo le vacanze natalizie. Viene sospeso il meccanismo digitalizzato e automatico per il controllo del contagio nelle scuole, sospensione per i giorni 22 e 23 dicembre per alunni, insegnanti e personale scolastico, Per loro varranno le regole generali. (ANSA).