Ciclista aggredita per rapina parco Cascine Firenze, ferita

E' sbucato da un cespuglio e ha aggredito una ciclista, facendola cadere a terra per portarle via lo smartphone, rinunciando solo dopo aver ingaggiato una violenta colluttazione con la vittima. Per questo un 24enne è stato arrestato dai carabinieri, avvisati da un passante.

L'episodio è accaduto ieri sera a Firenze nel parco delle Cascine, nei pressi della fermata della tramvia. La donna, che nella caduta ha riportato la frattura di una caviglia, è stata portata in pronto soccorso e dimessa con una prognosi di 30 giorni.

Il giovane, gambiano, già sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per reati dello stesso tipo, è stato riconosciuto anche come l'autore di una tentata rapina avvenuta sempre ieri sera a Firenze, in piazza Gui, dove avrebbe tentato di strappare il telefono della mani di una donna, anche in questo caso rinunciando a fronte della resistenza delle vittima, che ha riportato una distorsione al polso giudicata guaribile in cinque giorni. Sempre il 24enne è stato trovato in possesso di un portafoglio risultato rubato.

