Ladri in casa sindaco Lucca, rubati preziosi e regali Natale

(ANSA) - LUCCA, 20 DIC - Visita, ieri pomeriggio, dei ladri in casa del sindaco di Lucca Alessandro Tambellini dove hanno rubato alcuni preziosi e i regali di Natale. A scoprire quanto accaduto è stato lo stesso sindaco che al suo rientro in casa ha trovato tutto sottosopra e scoperto che mancavano alcuni gioielli e perfino i regali acquistati per la famiglia nei giorni scorsi. (ANSA).