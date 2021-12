Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 20 DIC - In rapido aumento in Toscana i contagi per Omicron. Dalla direzione dell'Azienda ospedaliero universitaria Careggi di Firenze si spiega che il laboratorio del policlinico ha individuato da venerdì a oggi 58 casi probabili della nuova variante del Covid, persone, ha poi specificato il presidente della Toscana Eugenio Giani, "sono tutti asintomatici, quindi anche gli effetti e i risvolti di questa situazione di un numero forte di contagi, a cui però corrisponde un aumento molto più lento delle ospedalizzazioni, ci devono far riflettere sull'approccio e dobbiamo avere verso la pandemia".

In totale nelle ultime 24 ore sono stati 955 i nuovi casi, dato in calo ma a fronte di un numero inferiore di test: il tasso di positività è così salito al 6,11% (17,8% sulle prime diagnosi). Si registrano anche altri 6 decessi e il numero complessivo dei ricoveri supera quota 400: per la precisione è di 406, 20 in più rispetto a ieri, di cui 61 in terapia intensiva, 2 in più.

Intanto l'assessorato alla sanità della Regione Toscana ha chiesto a tutte le Asl di alzare il livello di attenzione e di riprogrammare tutti i tasselli della filiera di contrasto al Covid, a partire dal testing e dal contact-tracing. E' quanto fa sapere la Regione in seguito all'aumento dei contagi da Covid.

In questo quadro, si aggiunge, si inserisce l'indicazione che l'assessore e la direzione dell'assessorato hanno dato già la scorsa settimana di potenziare l'attività di tracciamento.

