Furti: coppia si sveglia e trova luci casa accese dai ladri

(ANSA) - FIRENZE, 19 DIC - Vanno a dormire la sera nella loro abitazione, poi si risvegliano e trovano le luci accese e la porta di ingresso aperta senza segni di effrazione: è stato un furto in casa avvenuto a Firenze, in via Faenza, ad opera di ladri molto silenziosi. La polizia, intervenuta con le volanti del 113, ha ricevuto la denuncia da parte di un uomo di 85 anni.

Con la moglie erano andati a dormire sabato sera avendo la casa in perfetto ordine. La mattina, al risveglio, la brutta sorpresa. I due non si erano accorti di nulla. I ladri, ad un primo controllo, hanno rubato capi di vestiario ma le verifiche sono in corso.

Altro furto in casa c'è stato a Firenze sabato pomeriggio, in via Carlo Del Prete. L'inquilina, una romena di 22 anni, di un appartamento del piano terreno ha lasciato una finestra aperta e un ladro è entrato all'interno rubandole gli ori per qualche centinaio di euro di valore. L'inquilina ha fatto intervenire la polizia. (ANSA).