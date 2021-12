Variante Omicron, 10 casi trovati dai laboratori di Careggi

Individuati 10 casi di sospetta variante Omicron dal laboratorio dell'Aou di Careggi a Firenze e sono di cittadini residenti nell'area della Asl Toscana centro (Firenze, Prato, Pistoia). La direzione generale dell'ospedale afferma: "Non ci dobbiamo allarmare, ma bisogna tenere alta la guardia e fare la terza dose" di vaccino antiCovid. E' stato il laboratorio di microbiologia a individuare i casi, che riguardano sette donne e tre uomini tra 11 e 60 anni di età.

L'accertamento è conseguente allo screening sistematico effettuato dal laboratorio sui tamponi molecolari. Sarà effettuato il sequenziamento per la conferma definitiva".

"I soggetti interessati sono tutti in isolamento, stanno generalmente bene o hanno una sintomatologia contenuta - si spiega dalla Asl Toscana Centro - E' in corso il tracciamento dei relativi contatti che in questi casi prevede una ricostruzione dei percorsi ancora più approfondita al fine della rapida emanazione dei provvedimenti di quarantena". "Fate la terza dose - raccomanda ancora la direzione generale facendo un appello ai cittadini -. Omicron si sta diffondendo ma è importante che le persone accedano alla somministrazione della terza dose con fiducia: saremo tutti più sicuri. Oltre a questo resta fondamentale continuare a proteggersi con il distanziamento e la mascherina. Non ci dobbiamo allarmare ma comunque continuare a tenere alta la guardia".