Maxi-sequestro repellenti con insetticida vietato nell'Ue

(ANSA) - FOLLONICA (GROSSETO), 18 DIC - La guardia di finanza di Follonica ha sequestrato oltre 5.000 articoli di prodotti repellenti per insetti venduti in un negozio privi della specifica autorizzazione alla commercializzazione rilasciata dal Ministero della Salute essendo considerato presidio medico chirurgico. I finanzieri si sono insospettiti poiché alcuni prodotti, pur dichiarati sulla confezione di origine naturale, riportavano in un'etichetta interna un componente tutt'altro che naturale, senza peraltro chiarire se fosse una sostanza attiva o un co-formulato. Dopo il sequestro le analisi chimiche sui prodotti accertavano la presenza di un insetticida 'piretroide', potenzialmente molto pericoloso. Gli articoli, in assenza dell'indicazione della sostanza attiva, non potevano essere messi in vendita e, oltretutto, emergeva come l'insetticida in argomento non fosse autorizzato dall'Ue quale biocida o pesticida.

L'importatore dei prodotti ed il titolare del negozio che li vendeva sono stati denunciati per frode nell'esercizio del commercio poiché facendo intendere al consumatore che gli articoli fossero riconducibili ad un prodotto di origine naturale come la pianta di citronella, di fatto ponevano in commercio prodotti repellenti contenenti un insetticida piretroide, privo di indicazione e specifico regime autorizzativo. (ANSA).