Agenti fermano ladro che ruba per mangiare, lo sfamano

(ANSA) - CASTIGLION FIORENTINO (AREZZO), 18 DIC - Nell'Aretino la polizia municipale ferma un ladro ma poi, appurato che non ha soldi per comprarsi da mangiare, fa una colletta tra gli agenti e gli compra del cibo. L'episodio risale a giovedì, è avvenuto a Castiglion Fiorentino (Arezzo) e viene reso noto oggi. L'intervento della polizia municipale era stato richiesto dal personale del supermercato Gala intorno alle 13 di giovedì perché un uomo aveva preso verdure, insaccati e altro cibo per un valore di 46 euro e non voleva pagare. Addirittura avrebbe millantato che il supermercato fosse di proprietà di una figlia e che loro erano tutti abusivi. Una volta sul posto gli agenti hanno controllato i precedenti dell'uomo, un 66enne residente a Cortona, ed hanno chiamato il suo tutore senza tuttavia che lo stesso potesse fare qualcosa per calmarlo. A quel punto è stato ascoltato e tranquillizzato anche dal comandante della polizia municipale e poi denunciato per furto e resistenza a pubblico ufficiale. Il 66enne, arrivato da Cortona con il treno, dove aveva caricato anche la sua bicicletta, risulta avere piccoli precedenti per furto sempre di generi alimentari. Alla fine dell'intervento i vigili, dopo aver ricostruito che l'anziano ha effettivamente reali difficoltà a comprarsi da mangiare, hanno fatto in pieno spirito natalizio una colletta per aiutarlo. (ANSA).