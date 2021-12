Vaccini: Giani, qui 25.000 bimbi prenotati in una settimana

(ANSA) - FIRENZE, 17 DIC - "In Toscana abbiamo somministrato 6.723.071 vaccini, 3 milioni e 89 mila persone vaccinate con prima dose pari al 84% di tutta la popolazione. Nell'ultima settimana abbiamo registrato più di 25.000 prenotazioni dei bambini tra i 5 e gli 11 anni, già il 12% del totale. Sempre nello stesso periodo sono state 130.000 le prenotazioni per le dosi booster, 822 mila quelle già somministrate in totale.

Inoltre 1.500 toscani hanno ricevuto ieri la prima dose di vaccino". Lo riferisce il presidente della Regione Eugenio Giani sull'andamento della campagna vaccinale in Toscana. (ANSA).