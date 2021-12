Covid: Toscana,1.227 nuovi casi su 41.539 tamponi effettuati

(ANSA) - FIRENZE, 17 DIC - I nuovi casi registrati oggi in Toscana sono 1.227 su 41.539 test di cui 13.234 tamponi molecolari e 28.305 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,95% (11,1% sulle prime diagnosi). Lo riferisce il presidente della Regione Eugenio Giani.

I nuovi positivi giornalieri sono in linea con il dato di ieri in valore assoluto e in calo nel rapporto con i tamponi totali (molecolari e test rapidi) effettuati: ieri c'erano stati 1.222 nuovi casi su 34.564 test di cui 12.617 tamponi molecolari e 21.947 test rapidi, mentre il tasso dei nuovi positivi era più alto, 3,54%. (ANSA).