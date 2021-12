COVID, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 17 DIC - "La Toscana sta facendo una campagna straordinaria" sui vaccini anti-Covid, dove si è "partiti lenti" ma "poi come un diesel si arriva al traguardo in maniera decisa e inesorabile". L'elogio è del generale Francesco Paolo Figliuolo commissario straordinario per l'emergenza, oggi in visita al pediatrico Meyer a Firenze. In Toscana, ha ricordato, c'è "quasi il 90% di vaccinati con ciclo completo, e oltre il 97% degli over 80 in sicurezza". Numeri che fanno eco a quelli resi noti la mattina dal governatore Eugenio Giani: "In Toscana abbiamo somministrato 6.723.071 vaccini, 3 milioni e 089 mila persone vaccinate con prima dose pari al 84% di tutta la popolazione - ha detto il presidente della Regione -.

Nell'ultima settimana abbiamo registrato più di 25.000 prenotazioni dei bambini tra 5 e 11 anni, il 12% del totale.

Nello stesso periodo sono state 130.000 le prenotazioni per dosi booster, 822.000 le somministrate totali. Inoltre 1.500 toscani hanno ricevuto ieri la prima dose di vaccino". Giani non nasconde che nell'ultima settimana c'è stato un netto aumento dei contagi: "L'incidenza regionale degli ultimi sette giorni è 180 casi ogni 100mila abitanti. Da settimane i nuovi casi sono in aumento in tutta Italia", dice. Poi esorta: "Ora non abbassiamo la guardia". Su previsioni che paventano una retrocessione in zona gialla dopo Natale il governatore porta ancora numeri: "Abbiamo 390 persone in ospedale, la zona gialla è a 750 posti per la Toscana" ovvero il 15% dei 5.000 posti a disposizione. "Vorrebbe dire che da ora al 27 dicembre pensiamo di vedere 360 persone in più". "Io - ha sottolineato - la zona gialla per il 27 dicembre non la vedo". Guastano le feste i contagi in rialzo, da due giorni sopra 1.200 nuovi positivi ogni 24 ore mentre le guarigioni non tengono lo stesso passo. Inoltre sempre nelle 24 ore aumentano di oltre il 5% i ricoverati, anche le persone nelle intensive tra loro. Clima meno lieto e annullamenti die venti in arrivo: Forte dei Marmi cancella la festa del 31 dicembre al pontile, Viareggio rinuncia al tuffo collettivo in mare di Capodanno, Pontremoli obbliga le mascherine all'aperto, Lucca invita a indossarle, alle elementari di Rosignano tutti gli alunni in Dad. (ANSA).