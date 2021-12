Scontro tra 3 auto nel Pisano, muore donna gravi 2 ragazzi

Una donna è morta, e i due figli di 14 e 20 anni sono rimasti gravemente feriti, nello scontro tra tre auto avvenuto intorno all'ora di pranzo tra Ponsacco e Casciana Terme Lari, nel Pisano. I tre mezzi si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento e la donna, che era alla guida di uno dei veicoli coinvolti, è morta.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze, i vigili del fuoco e anche l'elisoccorso, mentre le forze dell'ordine sono tuttora al lavoro non solo per ricostruire la dinamica dell'incidente ma anche per regolare il traffico in zona che ha subito pesanti rallentamenti.