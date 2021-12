Presepe basilica S.Lorenzo Firenze dedicato medici e infermieri

(ANSA) - FIRENZE, 16 DIC - Alla basilica di San Lorenzo a Firenze un presepe in onore di medici e infermieri, realizzato dai Sopravvissuti del San Lorenzo, un'associazione composta da ambulanti e commercianti che si battono per la riqualifica del rione.

Con il presepe, spiega una nota, alla quinta edizione, quest'anno è stato scelto di ringraziare tutto il comparto sanitario "che si è distinto per il forte spirito di sacrificio in questi due anni di pandemia". Le offerte al presepe verranno devolute alla Fondazione Santa Maria Nuova. (ANSA).