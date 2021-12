Covid, Toscana sopra 1200 casi, mai così tanti da metà aprile

(ANSA) - FIRENZE, 16 DIC - Sono 1.222 I nuovi casi di Coronavirus registrati in Toscana nelle 24 ore su 34.564 test di cui 12.617 tamponi molecolari e 21.947 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,54% (10,8% sulle prime diagnosi). Questi i dati diffusi dal presidente della Toscana Eugenio Giani. Era dal 15 aprile scorso che in Toscana non si registrava un numero di casi superiore a 1200.

Rispetto ai ieri i contagi sono in decisa crescita (erano 1.036), a fronte di un numero simile di test (erano 34.737) e conseguentemente il tasso di positività è in aumento (era 2,98%). (ANSA).