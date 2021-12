COVID, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 16 DIC - Nuovo balzo dei contagi in Toscana, oggi a quota 1.222, mai così tanti da metà aprile, con un'età media di 38 anni. Nella regione si registrano anche 7 decessi: 5 uomini e 2 donne con un'età media di 74,6 anni.

Rispetto a ieri ricoveri sono stabili a quota 371, di cui 52 in terapia intensiva (+4). Dall'inizio dell'epidemia in Toscana sono 313.465 i casi di positività al Coronavirus e 7.475 i deceduti. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 291.590 (93% dei casi totali) mentre gli attualmente positivi sono 14.400, +4,9% rispetto a ieri.

Complessivamente, 14.029 persone (+667) sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi. Sono 28.588 (+695) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati. Oggi in Toscana è partita la vaccinazione pediatrica per la fascia 5-11 anni, che ha visto protagonisti 750 i bambini. Di questi 176 saranno vaccinati all'hub del Mandela Forum: a ieri le prenotazioni sul portale regionale per questa fascia di età erano 16802. Nella regione la campagna vaccinale interesserà potenzialmente 215mila bambini, di cui circa 6mila estremamente vulnerabili e portatori di particolari fragilità. La mascotte della campagna vaccinale è Pimpa, la cagnolina bianca con grandi pallini rossi nata dalla matita di Altan. L'iniziativa vede la collaborazione di Unicoop Firenze che ha fatto da tramite con il fumettista Altan, che si è reso subito disponibile anche per il suo legame con l'ospedale pediatrico Meyer. "Sono grato ad Altan - ha commentato il presidente della Regione Eugenio Giani - per la sua generosa disponibilità e per avere subito manifestato il suo pieno sostegno a questa campagna, che abbiamo curato in ogni dettaglio". (ANSA).