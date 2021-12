Aperta in centro a Firenze Galleria Iginio Massari

(ANSA) - FIRENZE, 16 DIC - Aperta a Firenze la Galleria Iginio Massari: la nuova pasticceria del grande maestro ha trovato posto nell'hotel Helvetia & Bristol Firenze - Starhotels Collezione, nella centralissima via de' Vecchietti.

Gli spazi, 350 metri quadrati pensati rispettando gli elementi e le decorazioni originali del palazzo d'epoca, ospitano, si spiega da Starhotels, "un vero e proprio tempio dell'alta pasticceria, in cui un team di esperti pasticceri porta avanti i principi del maestro alla base del suo duraturo successo. L'elegante pasticceria si inserisce nell'ala Bristol dell'hotel e si aggiunge alle nuove camere & suites firmate Anouska Hempel, al Cibrèo Ristorante ed alla nuova SPA in apertura a inizio 2022".

Iginio Massari, si ricorda, "è sinonimo di eccellenza grazie ad una prolifica e duratura attività di ricerca e innovazione guidata insieme ai suoi figli, Debora e Nicola che negli anni ha conferito al brand autorevolezza e riconoscibilità a livello internazionale. Con Iginio Massari Alta Pasticceria, Starhotels condivide la visione orientata alla continua ricerca di artigianalità, qualità e valorizzazione del Made in Italy".

