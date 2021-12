Toscana torna sopra mille casi Covid, non accadeva da aprile

(ANSA) - FIRENZE, 15 DIC - I nuovi casi giornalieri registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 1.036 su 34.737 test di cui 12.810 tamponi molecolari e 21.927 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,98% (9,9% sulle prime diagnosi).

Questi i dati diffusi dal presidente della Toscana Eugenio Giani. Era dal 29 aprile scorso, ricorda poi su Fb il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, che in Toscana non si superava quota mille: allora erano stati 1.052.

Sempre Mazzeo osserva che dei nuovi 1036 casi giornalieri quasi il 22% sono bambini sotto i 12 anni. "Per fortuna - aggiunge - grazie ai vaccini l'aumento dei casi non provoca un aumento rapido dei ricoveri e dei decessi, infatti i morti per covid nei primi 14 giorni di dicembre son quasi dieci volte in meno rispetto a un anno fa, mentre i ricoveri son circa quattro volte in meno rispetto a un anno fa. Tutto questo senza restrizioni, senza coprifuoco ma solo grazie ai vaccini e ai toscani che si son vaccinati. Però è fondamentale rispettare quelle poche regole che ci siamo dati, distanziamento, igiene, mascherine e vaccino. In questa fase servirebbe l'obbligo di mascherina all'aperto nei luoghi affollati e durante gli eventi natalizi, questo insieme alla vaccinazione dei bambini" ci "permetterà di superare questa ondata senza chiusure".

Ieri i casi giornalieri erano stati 662 su 43.193 test, con un tasso di nuovi positivi dell'1,53% (7,1% sulle prime diagnosi). (ANSA).