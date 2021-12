Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 15 DIC - La Toscana torna sopra quota mille contagi giornalieri. L'ultimo report parla di 1.036 casi registrati nelle ultime 24 ore su 34.737 test, con un tasso di nuovi positivi che sale al 2,98% (9,9% sulle prime diagnosi).

Registrati purtroppo altri 7 decessi e salgono anche i ricoveri: più 14 rispetto a ieri per un totale di 371, di cui 48 in terapia intensiva. Era dal 29 aprile scorso, ricorda il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, che in Toscana non si superava quota mille: allora erano stati 1.052.

Si abbassa l'età media complessiva, 37 anni circa. Sempre Mazzeo osserva che dei nuovi 1036 casi giornalieri quasi il 22% sono bambini sotto i 12 anni. "Per fortuna - aggiunge - grazie ai vaccini l'aumento dei casi non provoca un aumento rapido dei ricoveri e dei decessi, infatti i morti per Covid nei primi 14 giorni di dicembre son quasi dieci volte in meno rispetto a un anno fa, mentre i ricoveri son circa quattro volte in meno rispetto a un anno fa. Tutto questo senza restrizioni, senza coprifuoco ma solo grazie ai vaccini e ai toscani che si son vaccinati. Però è fondamentale rispettare quelle poche regole che ci siamo dati, distanziamento, igiene, mascherine e vaccino".

La Toscana "ha una situazione migliore di quella di altre regioni italiane grazie alla vaccinazione", osserva poi Anche il governatore toscano Eugenio Giani parlando di un "senso di assoluto controllo della situazione" e ricordando che la soglia della zona gialla è di 750 posti letto occupati. Sempre Giani ha ricordato che la Toscana è "al primo posto con l'84% di persone vaccinate su tutta la popolazione, considerando che i bambini fino a 12 anni non sono ancora vaccinati, è un dato che ci consente di dire che arriveremo a Natale senza limitazioni nella mobilità delle persone. Certo, è importante ora riuscire a creare le condizioni perché fra i circa 580mila che non sono vaccinati fra i nostri 3,368 milioni di cittadini, vi possa essere una spinta forte attraverso la vaccinazione dai 5 agli 11 anni". (ANSA).