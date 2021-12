'Jeff Koons sposami', imbrattate facciate Palazzo Strozzi

(ANSA) - FIRENZE, 14 DIC - "Jeff Koons marry me', ovvero Jeff koon sposami, è la grande scritta in inglese vergata con vernice bianca sul bugnato di due facciate di Palazzo Strozzi a Firenze, che ospita la mostra dell'artista intitolata 'Shine' fino al 30 gennaio. L'imbrattamento è stata scoperta stamani e la scritta si estende ad angolo interessando due facciate dello storico palazzo. Già avviate le prime operazioni per la rimozione della scritta ma la presenza del bugnato, antico rivestimento architettonico in pietra lavorata utilizzato per abbellire edifici di pregio, non renderà facile l'intervento. Già partite le prime operazioni di pulitura sulle facciate di Palazzo Strozzi a Firenze imbrattate la notte scorsa con la scritta a caratteri cubitali 'Jeff Koons marry me' proprio mentre nell'edificio è allestita una mostra dello stesso artista. Un restauratore è stato subito attivato per rimuovere la tempera ad acqua di colore bianco usata nel vandalismo. L'operazione, fatta con acqua, consente di togliere gran parte della scritta dal bugnato, la pietra lavorata usata per l'esterno degli edifici nel Rinascimento, poi è presumibile che servirà un restauro più mirato per eliminare la patina residua rimasta sulle superfici. Palazzo Strozzi è un esempio di grande edificio rinascimentale ed è uno dei pochi pervenuti ad oggi in modo integro. In attesa del completamento delle operazioni di pulitura, teli neri coprono la scritta che scorre sulle due facciate offese, quelle di piazza Strozzi e di via Strozzi. "Un atto di vandalismo molto grave. Stiamo già ripulendo le facciate e confidiamo che la polizia municipale possa individuare quanto prima i responsabili di questo gesto indegno". Così il vicesindaco di Firenze Alessia Bettini ha commentato la grande scritta in inglese vergata con tempera bianca sul bugnato di due facciate di Palazzo Strozzi a Firenze, che ospita la mostra dell'artista intitolata 'Shine' fino al 30 gennaio. "Le indagini della polizia municipale sono in corso e sono state acquisite le immagini delle telecamere - ha aggiunto Bettini -. Gli esperti sono al lavoro da stamani per ripulire le facciate sotto la supervisione dei tecnici del Comune".