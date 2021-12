COVID, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 14 DIC - Il Covid avanza in modo costante in Toscana ma a ruote frenate anche grazie all'argine dei vaccini: nelle 24 ore i laboratori hanno sì rilevato altri 662 nuovi casi ma su un numero da record di tamponi, tra molecolari e test rapidi, ben 43.193 esami totali, un picco che diluisce la percentuale di rapporto tra positivi e esaminati. Quindi se il numero assoluto di nuovi positivi resta sempre alto rispetto al primo autunno, i contagi sembrano venire circoscritti in modo efficace. Decisivo il lavoro delle centrali di tracciamento dei contatti che portano in alto il numero delle quarantene precauzionali (27.349 persone monitorate dalle Asl) mentre nella Asl Sud Est seguono i passaggi della variante Omicron di una paziente britannica in vacanza a Siena che pure era vaccinata e asintomatica. La trincea anti-Covid si affida molto ai vaccini, perciò mentre proseguono le prenotazioni per la fascia 5-11 anni, oggi la Regione rilancia il contrattacco su un altro fronte, quello delle nuove categorie cui è stato esteso l'obbligo (che scatta domani) a essere vaccinate. Da stasera il portale dedicato alle prenotazioni è aperto con un pulsante a loro dedicato e anche così si spera di ampliare la percentuale di immunizzati dall'epidemia. Sulla stessa linea di prevenzione si colloca il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo che invita a adottare tutte le misure utili "in questi giorni prenatalizi, in cui è possibile che nelle zone più frequentate delle nostre città e dei nostri centri abitati si verifichino molte presenze con il rischio di assembramenti, è necessario che passi un messaggio molto chiaro: si deve indossare la mascherina. Perché - sottolinea - la mascherina ci protegge, così come ci protegge lavarsi spesso le mani e mantenere le distanze di sicurezza". Sul fronte delle cure invece la criticità è sempre troppo elevata: altri tre morti per Covid negli ospedali toscani nelle ultime 24 ore portano il totale a 7.461 vittime. I ricoverati sono 359 (+5 persone il saldo giornaliero su ieri), di cui 47 in terapia intensiva (-3 persone il saldo). Altre 12.936 persone (+140 unità su ieri), con sintomi o senza sintomi, sono al loro domicilio. (ANSA).