Carceri: a Gorgona murale per dare colore alla 'rinascita'

(ANSA) - ISOLA DI GORGONA (LIVORNO), 14 DIC - Un grande murale sull'isola carcere di Gorgona, realizzato dall'artista internazionale Zed1 con l'aiuto di alcuni detenuti, per dare colore alla 'rinascita'. L'opera, inaugurata ieri, è nata dalla spinta del direttore della casa circondariale di Livorno ed è parte del progetto 'Coloriamo Gorgona', promosso da Murali, Arci Livorno e Linc e realizzato grazie al contributo di Asa Livorno, che vuol raccontare l'identità così particolare della Gorgona esprimendo, attraverso il segno artistico, storie, vissuti e speranze di chi quell'isola la abita da recluso.

In una fase iniziale Linc e Arci hanno condotto una ricerca sul campo che ha individuato nella "rinascita" una tematica cara ai detenuti. Successivamente l'artista Zed1, grazie al coordinamento organizzativo di Murali, ha dato forma a questo tema, con il suo tratto distintivo in grado di raccontare temi sociali complessi con la leggerezza di una rappresentazione fiabesca. Per il garante dei detenuti di Livorno Marco Solimano "il tema della rinascita esprime un desiderio radicato in chi vive quest'isola e l'arte è un mezzo straordinario per esprimerlo. Il tentativo di costruire percorsi nuovi, che diano spazio alla volontà di rimettersi in gioco delle persone ristrette prende forma, anche simbolicamente, attraverso i colori e le linee di questo murale", "Questo progetto - sottolinea il direttore della casa circondariale Carlo Mazzerbo "rappresenta un ulteriore passo verso un disegno di apertura dell'Isola e di incontro con la società. La volontà di aprire Gorgona all'arte racconta la volontà di creare integrazione, incontro e contaminazioni, permettendo ai detenuti di partecipare, da attori protagonisti, a progetti di riqualificazione dell'isola". (ANSA).