Vaccini: dosi al via ai bambini della base Usa Camp Darby

(ANSA) - PISA, 13 DIC - Sono state eseguite stamani con Pfizer le prime 25 vaccinazioni ai bambini tra i 5 e gli 11 anni figli del personale Usa in servizio presso la base militare americana di Camp Darby, a Tombolo, tra Pisa e Livorno. Lo ha reso noto la stessa base statunitense. La seconda dose sarà somministrata, spiega la base americana, il 6 gennaio.

La stragrande maggioranza dei bambini Usa frequenta le scuole elementari e medie statunitensi presenti all'interno di Camp Darby. Oltre alla vaccinazione dei bambini oggi sono stati anche vaccinati gli adulti con il terzo richiamo. Nei mesi scorsi circa il 90% degli adolescenti americani presenti in base, con un'età compresa tra i 12 e i 18 anni, aveva aderito alla campagna vaccinale. I ragazzi iscritti agli istituti superiori frequentano in larghissima parte una scuola internazionale a Firenze. Nei mesi scorsi, Camp Darby, aveva sostenuto, in accordo con l'Asl Toscana nord ovest anche la campagna vaccinale italiana con la somministrazione straordinaria di vaccini anche al personale civile italiano in servizio presso la base.

Alla fine di novembre, invece, è partita la campagna vaccinale dei bambini americani della base Usa presso la caserma 'Ederle' di Vicenza, divisione alla quale appartiene anche Camp Darby, e quindi per i figli del personale statunitense della base veneta il ciclo vaccinale sarà completato entro Natale.

