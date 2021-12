COVID, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 13 DIC - Prima volta in Toscana per la variante Omicron del Covid. Il primo caso è stato individuato a Siena in una turista proveniente dalla Gran Bretagna, vaccinata e asintomatica, ricoverata per un'altra patologia all'ospedale Santa Maria alle Scotte. Il sequenziamento è stato effettuato dall'Uoc Microbiologia e Virologia dell'Azienda ospedaliero-universitari senese. La paziente è stata isolata dagli altri degenti e sono state prese tutte le misure per evitare ogni altro contagio. L'Asl Toscana Sud est ha avviato il tracciamento dei contatti, suoi e del marito. L'uomo è stato messo in quarantena domiciliare, gli operatori dell'Asl sono al lavoro per ricostruire i loro spostamenti. La coppia è arrivata il 6 dicembre all'aeroporto di Firenze con un volo da Birmingham via Amsterdam. "Tutti i pazienti ricoverati con accesso dal pronto soccorso o che hanno un ricovero programmato sono sottoposti al test Covid - spiega il direttore sanitario dell'Aou Senese Roberto Gusinu - Sui campioni positivi è effettuato il sequenziamento per valutare il tipo di variante presente, considerando che quella prevalente è la Delta. In questo caso il laboratorio ha subito riscontrato la variazione genica con uno screening sul virus, dopodiché ha fatto un ulteriore approfondimento con sequenziamento genetico, che ha confermato la presenza della variante Omicron". La presenza di Omicron scuote l'attenzione mentre la campagna vaccinale è in pieno fermento. Il presidente Eugenio Giani appena ha esternato soddisfazione per le prenotazioni dei bambini 5-11 anni, "arrivate a 15.000" e previsto che non ci saranno altre restrizioni in regione e che dalla prima settimana del 2022 caleranno i contagi. Sulle prenotazioni ai bambini l'assessore Simone Bezzini ha parlato di "risposta abbastanza significativa" dopo aver detto: "Siamo pronti, abbiamo già avuto più di 10mila prenotazioni, altre centinaia saranno effettuate dai pediatri".

Il via è dal 16 dicembre per i bimbi toscani. Oggi li hanno anticipati di poco i coetanei a Camp Darby dove con protocolli americani hanno iniziato la loro vaccinazione. Sono i figli del personale in forza alla base militare Usa. Per gli adulti di Camp Darby nuovo step con la terza dose. (ANSA).