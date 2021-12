Covid: in Toscana altri 5 morti

(ANSA) - FIRENZE, 12 DIC - In Toscana salgono a 309.842 i casi di positività al Coronavirus dal febbraio 2020, oggi si registrano 831 casi in più rispetto a ieri. L'età media dei nuovi positivi è 40 anni circa: il 26% ha meno di 20 anni, il 20% tra 20 e 39, il 35% tra 40 e 59, il 16% tra 60 e 79 e il 3% più di ottanta. Purtroppo oggi si registrano cinque decessi: quattro uomini e una donna, con un'età media di 73,6 anni e residenti uno nella Città metropolitana fiorentina, uno in provincia di Prato, due in quella di Pistoia e uno in quella di Lucca. Questi i dati diffusi dalla Regione Toscana. Aumentano i posti letto occupati negli ospedali: 342 in tutto, diciannove in più rispetto a ieri, ma diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (47, due in meno). Le persone guarite nelle ultime ventiquattro ore, tutte guarigioni virali, sono 210 e portano il totale a 289.481. Sono invece 12.565 le persone in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (597 in più rispetto a ieri). Sono 29.156 (cresciuti di 310) quanti si trovano in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).