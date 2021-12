Covid: in Toscana altri 2 morti, attuali positivi in aumento

(ANSA) - FIRENZE, 11 DIC - Nuovo aumento verso quota 1.000 dei nuovi casi giornalieri - 924 all'ultimo rilevamento (38 anni l'età media) - e altri due morti per Covid in Toscana. Le ultime vittime sono state nelle aree di Firenze e di Pisa. Salgono a 7.449 i morti dall'inizio dell'epidemia in Toscana.

Coi nuovi casi salgono a 309.011 i positivi totali nella regione dal febbraio 2020 (+0,3% sul totale rispetto al giorno precedente). I guariti delle 24 ore sono stati 375 a tampone negativo (sono guarigioni virali) e portano il totale delle guarigioni a 289.271 persone (+0,1% sul totale di ieri; sono il 93,6 per cento del totale). Sono attualmente 12.291 i positivi, in aumento da ieri. Tra loro 323 sono ricoverati (-11 su ieri il saldo giornaliero tra ingressi e uscite, pari al -3,3%) di cui 49 in terapia intensiva (saldo giornaliero invariato). Altri 11.968 positivi si trovano in isolamento a casa, "poiché - afferma la Regione Toscana - non necessitano di cure particolari" o sono senza sintomi. Inoltre ci sono 28.846 persone in quarantena domiciliare (-809 su ieri pari al -2,7%) le persone in sorveglianza attiva Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).