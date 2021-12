Calcio: poker Fiorentina alla Salernitana, 4-0

(ANSA) - FIRENZE, 11 DIC - La Fiorentina ha battuto allo stadio Artemio Franchi la Salernitana per 4-0.

In rete al 31' del primo tempo Bonaventura, nella ripresa doppietta di Vlahovic, in goal al 6'e al 39' e sigillo finale di Maleh al 45'.

Con i tre punti di oggi la squadra viola si porta a quota 30, in piena corsa per l'Europa. (ANSA).