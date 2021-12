Vaccini:Toscana, prenotati 4.800 bimbi 5-11 anni prime 2 ore

(ANSA) - FIRENZE, 10 DIC - A due ore dall'apertura delle prenotazioni del vaccino anti-Covid per i bambini dai 5 agli 11 anni la Regione Toscana registra oltre 4.800 registrazioni per avere la somministrazione nei vari hub territoriali. A questa fascia di età vengono somministrate dosi di vaccino Comirnaty (Pfizer pediatrico). Primo giorno di vaccinazione per la fascia 5-11 anni sarà il prossimo 16 dicembre. Il ciclo prevede due iniezioni a distanza di 21 giorni. Viene reso disponibile un primo stock di 90mila dosi. Inoltre, per i 6.000 bambini particolarmente fragili sarà istituita una rete vaccinale dedicata, che fa riferimento alla rete pediatrica regionale ed è coordinata dal Meyer. I bambini vulnerabili saranno chiamati direttamente dai Centri che li hanno in cura. (ANSA).