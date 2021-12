Natale: in Orto S.Frediano eccellenze artigianato e vino

(ANSA) - FIRENZE, 10 DIC - Un mercato di eccellenze artigiane fiorentine e degustazioni di vino di alcune cantine del Chianti per Wine Art che quest'anno festeggia il Natale all'Orto San Frediano a Firenze con la chef Enrica Della Martira.

L'appuntamento è per il 12 dicembre, dalle 10 alle 20. L'open day all'Orto San Frediano (via Pisana 78) prevede oltre alle degustazioni di vini Chianti Docg, food station dalla cucina dell'Orto e Vin Brûlé, mercatino di Natale con eccellenze artigiane fiorentine e laboratorio di ghirlande di Natale di Jardin Divers. L'iniziativa, a ingresso gratuito, è organizzata da Confartigianato imprese Firenze in collaborazione con il Consorzio Vino Chianti e il Comune di Firenze e con il contributo della Fondazione Cr Firenze.

L'obiettivo di Wine art, spiega Alessandro Sorani, presidente di Confartigianato imprese Firenze, "è riportare l'artigianato dai fiorentini, per fargli riscoprire la loro identità, cultura e tradizioni, attraverso il lavoro degli artigiani fiorentini noti in tutto il mondo per le loro opere, e dall'altra scoprire il nuovo spazio nel cuore di Firenze, l'Orto San Frediano, che ha riqualificato uno storico vivaio dell'Oltrarno fiorentino che rischiava di andare perduto". Tra gli artigiani che partecipano a Wine Art Brunellesca - Stefania Alba foulard, accessori dipinti a mano; Life Objet - Marina Semprini abbigliamento e accessori; Mare Nero - Marino Ceccarelli bijoux argento e pietre; Edizioni Pagliai - Antonio Pagliai libri; Batog - Alina Roxana - cappelli; Jardin Divers - fioristi, laboratorio ghirlande; Wanda Boutique - abbigliamento; Feel Me Fab - moda mare.

L'Orto San Frediano della chef Enrica Della Martira è un progetto nato dalla volontà di raccontare nuove storie in cucina. Una garden kitchen che ruota intorno all'orto-giardino e si ispira ai suoi prodotti, alla sua bellezza, in uno scambio continuo tra il dentro e il fuori. In giardino, lo spazio è scandito dal potager coltivato con cura e passione, tra ulivi secolari e serre trasformate in luoghi di convivialità, scambio e apprendimento. (ANSA).