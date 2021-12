Incidenti stradali: 3 mezzi a fuoco in A1 nel Fiorentino

(ANSA) - FIRENZE, 10 DIC - Due mezzi pesanti e un'auto sono rimasti coinvolti in un incidente stradale, prendendo poi fuoco, in A1, subito dopo il casello dì Calenzano (Firenze) in direzione sud. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei comandi di Firenze e di Prato e dei distaccamenti di Firenze Ovest e Calenzano. Al momento due le persone estratte dai mezzi e affidati ai sanitari del 118. La corsia sud è momentaneamente chiusa. (ANSA).