Mostre, a Prato Hi Woman!,22 artiste per 'Annunciazioni' pop

(ANSA) - PRATO, 09 DIC - È un singolare intreccio di "annunciazioni" quello proposto dal palazzo Pretorio di Prato, che ospita la mostra 'Hi Woman', in programma dall'11 dicembre al 27 febbraio, che propone e opere di 22 artiste contemporanee internazionali in dialogo con quelle storicizzate del Medioevo e del Rinascimento della collezione permanente del museo pratese.

Il fuoco dell'esposizione, presentata questa mattina a Prato, è lo sguardo attraverso cui l'arte osserva le donne e le descrive nel tempo. Così, le annunciazioni granitiche e piene di grazia di Filippo Lippi, presenti nel museo, si contrappongono alla fragilità delle produzioni pittoriche, fotografiche e alle sonorità delle varie artiste coinvolte, ciascuna con una propria annunciazione da rivelare.. L'esposizione, che riporta il sottotitolo "La notizia del futuro" è stata curata da Francesco Bonami e promossa dal Comune di Prato. "Ancora una volta - ha spiegato Matteo Biffoni, sindaco di Prato - palazzo Pretorio offre uno sguardo nuovo sul proprio patrimonio artistico, stimolando anche una profonda riflessione sul mondo femminile".

"Hi Woman!" è il saluto 'aggressivo' che l'Arcangelo Gabriele rivolge alla Madonna. La mostra si presenta come la trasformazione Pop di questo esordio, proiettato nella contemporaneità. Non una mostra sulla donna, sul femminismo o politicamente corretta. "Le loro vedute sono tutte di natura diversa, la loro arte tutta coniugata in modi diversi e non necessariamente femminili" spiega Francesco Bonami, curatore della mostra. "Il museo si interroga sul tema del dialogo tra i molti contemporanei possibili, tra passato e presente", ha spiega Rita Iacopino, direttrice di Palazzo Pretorio. (ANSA).