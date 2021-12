Covid, in Toscana 659 nuovi casi, tasso sale a 3,67%

(ANSA) - FIRENZE, 09 DIC - Sono 659 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana su 17.935 test di cui 8.085 tamponi molecolari e 9.850 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,67% (11,7% sulle prime diagnosi). Lo riferisce il presidente della Regione Eugenio Giani. Rispetto a ieri i contagi sono in diminuzione (erano 791), a fronte però di un numero molto più basso di test (erano 32.558) e conseguentemente è in forte aumento il tasso di positività (era 2,43%). (ANSA).