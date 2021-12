COVID, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 09 DIC - Sono 659, età media 37 anni, i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove oggi si registrano 4 nuovi decessi. I ricoverati sono 325 (8 in più rispetto a ieri), di cui 47 in terapia intensiva (stabili). Dall'inizio dell'epidemia in Toscana sono 307.217 i casi di positività al Coronavirus, e 7.441 i deceduti. Gli attualmente positivi sono oggi 11.278.

Dei 659 nuovi positivi il 31% ha meno di 20 anni, il 21% tra 20 e 39 anni, il 29% tra 40 e 59 anni, il 14% tra 60 e 79 anni, e il 5% ha 80 anni o più. Complessivamente, 10.953 persone (+263) sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi. Sono 27.286 (-181) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati.

A partire dalle ore 14 di domani, venerdì 10 dicembre, sarà possibile prenotare la prima somministrazione di vaccino anti-Covid, destinata ai bambini toscani dai 5 agli 11 anni, sul portale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it. Le somministrazioni saranno effettuate a partire da giovedì 16 dicembre, data di inizio della campagna vaccinale pediatrica, che in Toscana riguarderà quasi 215 mila bambini, di cui circa 6mila estremamente vulnerabili e portatori di particolari fragilità. Per quanto riguarda i bambini particolarmente fragili sarà istituita una rete vaccinale dedicata, che fa riferimento alla rete pediatrica regionale ed è coordinata dal Meyer. Il ciclo vaccinale completo prevede la somministrazione di due dosi di Comirnaty (Pfizer pediatrico) a distanza di 21 giorni l'una dall'altra. Dal monitoraggio settimanale del Gimbe emerge che nella regione dall'1 al 7 dicembre i casi Covid sono aumentati del 25,2% ma i ricoveri rimangono sotto la soglia di saturazione. Il report registra poi una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (289) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (25,2%) rispetto alla settimana precedente. (ANSA).