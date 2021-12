Videoproiezioni su Mura Pisa a scoperta storia città

(ANSA) - PISA, 08 DIC - Tour 'cinematografici' serali lungo le Mura di Pisa sulle quali verranno proiettati dall'alto video immersivi per rivivere la storia della città, dall'epoca romana alle glorie medievali, dalla rivoluzione industriale ai giorni nostri. E' l'iniziativa a cura di Acquario della Memoria e delle cooperative CoopCulture, Itinera e Promocultura, che gestiscono il camminamento in quota.

Primo appuntamento, spiega una nota, l'11 dicembre con repliche il 18 e il 26 dicembre, e l'1 l'8 gennaio. La partenza dei tour, vere e proprie esperienze di 'walking cinema', sarà alle 18 presso la Torre Piezometrica (Polo Fibonacci, ex Marzotto, con accesso dal camminamento ciclopedonale all'esterno delle Mura che si raggiunge da via San Francesco o da via Vittorio Veneto), con arrivo alle 20 circa in piazza dei Miracoli. La lunghezza della passeggiata è di circa 2 chilometri. (ANSA).