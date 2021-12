Travolto da sua auto mentre apre cancello, muore nel Fiorentino

(ANSA) - LASTRA A SIGNA (FIRENZE), 08 DIC - Un 65enne è morto oggi a Lastra a Signa (Firenze), in località Piandaccoli, schiacciato dalla propria auto. L'uomo sarebbe sceso dall'auto per aprire un cancello, quando il veicolo, per cause in corso di accertamento, si sarebbe mosso improvvisamente colpendolo. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia municipale, vigili del fuoco e i sanitari del 118 ma per il 65enne non c'è stato niente da fare. (ANSA).