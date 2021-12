Natale, Firenze si illumina con festival luci F-Light

(ANSA) - FIRENZE, 08 DIC - Prende il via oggi l'edizione 2021 di F-Light, il festival delle luci promosso dal Comune di Firenze e organizzato da Mus.E, che nel periodo delle festività natalizie, accenderà alcune fra le più importanti piazze e location di Firenze, dal Ponte Vecchio al museo Galilei, da piazza San Lorenzo alla Camera di commercio fino a piazza Santissima Annunziata, fino alle torri, alle porte della città e ai quartieri periferici.

Fino al 9 gennaio, spiega una nota, tutti i giorni dalle 17:30 alle 24 Firenze si accenderà grazie a una serie di illuminazioni d'artista tra cui l'iconico videomapping sul Ponte Vecchio, monumentale proiezione sul tema della "riflessione". A conclusione dell'anno dantesco, le proiezioni sulla facciata del museo Galileo e della Camera di commercio proporranno una visione della Divina Commedia come specchio della condizione umana, mentre l'installazione sul fianco della basilica di San Lorenzo vedrà un collage di stilemi che si snoda fra il passato di miti come "Narciso" e una riflessione legata alla contemporaneità. E ancora, sulla facciata dell'Istituto degli Innocenti, in piazza Santissima Annunziata, prenderà vita un'opera d'arte visuale che rappresenta simbolicamente la capacità dell'uomo di sfruttare poeticamente i big data e i flussi computazionali dell'intelligenza artificiale. Anche il loggiato del Museo Novecento tornerà ad illuminarsi per l'occasione, così come la facciata della palazzina del Forte Belvedere, la Torre della Zecca, la Basilica di San Miniato al Monte, le Rampe di Giuseppe Poggi, e tutte le porte e le torri che circondano il centro. Come di consueto, F-Light - Firenze Light Festival non si limiterà al centro storico ma andrà ad accendere per tutto il periodo natalizio anche gli altri quattro quartieri fiorentini. Come ogni anno gli alberi di Natale dei due palazzi cittadini - Palazzo vecchio e Palazzo Medici Riccardi - saranno in linea con il tema dell'edizione del festival. (ANSA).