Porti: per Darsena Europa unica offerta, Rti con Fincantieri

(ANSA) - LIVORNO, 06 DIC - Presentata un'unica offerta per la realizzazione delle opere a mare e dei dragaggi della Darsena Europa, al porto di Livorno, da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese composta da Società Italiana Dragaggi Spa, Fincantieri Infrastructure, Sales Spa e Fincosit. Lo annuncia l'Autorità di sistema portuale livornese definendo il passaggio come un altro step decisivo verso la realizzazione dell'opera di espansione a mare dello scalo toscano per cui sono previsti lavori per 393 mln di euro (il quadro economico è di 450 mln).

Proprio oggi, infatti, si sono conclusi i termini per la presentazione delle offerte relative al bando di gara per la realizzazione delle opere marittime di difesa e per gli interventi di dragaggio. L'Rti che ha presentato l'unica offerta pervenuta, spiegano dall'Authority, è costituito da un quartetto di imprese di primario livello nazionale e internazionale, a conferma del grande interesse che questa opera sta riscuotendo presso i grandi player e stakeholder del settore. Nei prossimi giorni l'Adsp provvederà a nominare la commissione di gara.

L'appalto comprende le opere di protezione della nuova imboccatura portuale del porto di Livorno (imboccatura Nord), il nuovo bacino portuale della Darsena Europa con il relativo canale di accesso, la realizzazione di nuove vasche di contenimento e le attività di dragaggio connesse alla loro funzionalità. Più in dettaglio, si prevede la realizzazione di una diga foranea esterna di 4,6 km, composta dal nuovo molo di sopraflutto (Diga Nord) e dalla realizzazione della nuova Diga della Meloria in sottoflutto (mentre quella vecchia verrà demolita). Verranno inoltre realizzate dighe interne per 2,3 km, a delimitare le nuove vasche di colmata (90 ettari) che si andranno ad aggiungere a quelle già esistenti (da 70 ettari) e già oggetto di un progetto di consolidamento. Gli interventi di dragaggio sono finalizzati all'imbasamento delle nuove opere, all'approfondimento dei fondali del canale di accesso e alla realizzazione dei bacini e delle darsene interne. In totale verranno dragati 15,7 milioni di metri cubi. (ANSA).