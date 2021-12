Giani: 'Tra 7-10 giorni via a prenotazioni vaccini per bambini'

(ANSA) - FIRENZE, 05 DIC - Tra una settimana, dieci giorni in Toscana potranno partire le prenotazioni vaccinali per i bambini dai 5 ai 12 anni. Lo ha detto oggi il presidente della Regione Eugenio Giani in occasione della sua visita a Firenze all'hub del Mandela forum per festeggiare le 600.000 dosi somministrate nel centro, il più grande della Toscana. "Un grande traguardo che testimonia l'appassionata dedizione e l'ineccepibile organizzazione di questo hub che, dopo la chiusura della Nuvola a Roma, è divenuto il primo in Italia per numero di dosi somministrate", ha detto.

In totale, ha poi ricordato Giani, in Toscana sono stati fatti oltre 6,5 milioni di vaccini: tra i 600.000 vaccinandi che mancano all'appello, su 3 milioni e 668.000 di toscani, "370.000 sono proprio bambini da 0 a 12 anni: domani o martedì sarà indicata la data precisa ma le prenotazioni "potranno partire tra una settimana, 10 giorni, in modo che quando il generale Figliolo sarà a Firenze il 17 dicembre" ci siano bambini "già in fase di programmazione vaccinale". Al Mandela ci sarà, al primo piano, uno spazio ad hoc, separato da quelli per gli adulti, per vaccinare i più piccoli - "la creatività della Prg", società a cui fa capo il Mandela, creerà, ha detto Giani "le condizioni perchè i piccoli si sentano a loro agio, vogliamo che la vaccinazione sia un atto di gioia" -, poi "fioriranno gli spazi per i mini hub dei bambini".

"Oggi c'è la soddisfazione - ha concluso - di vedere la Toscana che è all'83,3%, è la regione italiana che ha più esteso la platea vaccinale, con i bambini sarà ancora più un salto di qualità. Non a caso il contagio cresce in Toscana ma con moderata progressione tale da consentirci, io spero, di arrivare senza limitazioni alla mobilità al giorno di Natale". E se è vero che quest'ultima settimana i contagi complessivi sono stati 4.027, cosa che non accadeva dall'estate, e che è prevedibile che salgano ancora da qui a Natale, data la "mobilità che c'è", "l'importante è che la crescita avvenga come finora, in modo graduale e senza appesantire gli ospedali. A stamani sono 299 i posti Covid occupati, per entrare in zona gialla il limite è 750". (ANSA).