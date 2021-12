Firenze inaugura ruota panoramica più alta d'Italia

(ANSA) - FIRENZE, 04 DIC - È stata inaugurata oggi, alla Fortezza da Basso di Firenze, la ruota panoramica mobile, la più alta d'Italia: 55 metri per 42 cabine. E' stata installata all'interno 'Florence Ice Village', dove è presente anche la pista di pattinaggio, la più lunga d'Europa, illuminato con 50mila lucine led. La ruota, avrà un costo di 12 euro (10 per i residenti e 7 per i bambini sotto i dieci anni). A gestire la struttura - che sarà temporanea, fino a metà gennaio - sarà il patron di Runner Pizza Tiziano Capitani in cordata con altri soci. "Sicuramente la ruota sarà l'attrazione dell'anno in relazione al Natale" ha dichiarato Nardella.

"Credo - ha aggiunto il sindaco - che la città debba anche parlare ai giovani, alle famiglie. Io sono padre di tre figli, tante volte i miei bambini mi chiedono di fare qualcosa di divertente. Credo che la novità della ruota sia un messaggio ad una comunità per vivere con gioia insieme questo Natale, ovviamente con grande attenzione. Poi ricordo una cosa: il luogo dove oggi abbiamo la ruota e la pista di pattinaggio era una centrale dello spaccio. Io penso allora che i cittadini preferiscano un luogo vissuto dai bambini e dalle famiglie, invece che un luogo dominato dagli spacciatori. Questo è il messaggio che diamo: prima c'era malavita e degrado, oggi ci sarà gioia e divertimento". "Secondo noi è una bella opportunità - ha detto l'assessore al commercio di Palazzo Vecchio Federico Gianassi -. In questo luogo ci siamo detti tante volte che era necessaria una operazione di riqualificazione attraverso esperienze per la cittadinanza, qui mettiamo a segno diversi obiettivi in un colpo solo. Come tutte le novità anche questa fa discutere ed è giusto così: noi però vogliamo mandare un segnale, vanno bene le discussioni ma Firenze non può essere ferma rispetto alle innovazioni perché la città lo merita".

(ANSA).