Mostre: 80.000 visitatori in 2 mesi per Koons a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 02 DIC - Oltre 80.000 visitatori, in due mesi, per 'Shine', la mostra di Jeff Koons. Shine in programma a Palazzo Strozzi a Firenze fino al 30 gennaio. Un risultato che, si spiega dalla Fondazione fiorentina, "sta rappresentando uno dei principali segnali della ripartenza culturale in Italia" mentre si conferma il ruolo di Palazzo Strozzi come "istituzione culturale di riferimento nel panorama italiano e internazionale grazie all'eccellenza di mostre e attività culturali all'insegna della ricerca, della sperimentazione e dell'accessibilità al pubblico".

Dopo la mostra di Koons la programmazione per il 2022 prevede due grandi eventi affiancate da un programma di progetti speciali. In particolare dal 19 marzo al 31 luglio prossimi Palazzo Strozzi ospiterà una grande retrospettiva dedicata a Donatello: saranno riuniti per la prima volta i suoi più importanti capolavori in un grande progetto realizzato insieme ai Musei del Bargello e in collaborazione con la Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst dei Musei Statali di Berlino e il Victoria and Albert Museum di Londra.

Seguirà in autunno la più grande mostra personale mai realizzata in Italia dedicata a Olafur Eliasson (22 settembre 2022-29 gennaio 2023), tra gli artisti più originali e influenti del nostro tempo, che coinvolgerà il pubblico in un'inedita interazione con l'architettura rinascimentale di Palazzo Strozzi. (ANSA).