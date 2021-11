Natale: Fond.Bocelli, raccolta fondi in aiuto 3.500 studenti

(ANSA) - FIRENZE, 30 NOV - In occasione della Giornata internazionale sul valore del dono - Giving tuesday - l'Andrea Bocelli Foundation lancia una raccolta fondi del Natale dedicata agli oltre 3.500 studenti dei suoi progetti educativi: ognuno può offrire il proprio contributo per sostenere le iniziative di Abf per garantire "l'accesso a una istruzione di qualità ed inclusiva a migliaia di bambini. Che siano situazioni di povertà estrema, come in Haiti, situazioni di svantaggio sociale e territoriale quali le zone del sisma centro Italia, Abf lavora ogni giorno per realizzare percorsi di empowerment per i giovani cittadini di domani e le loro comunità". Tutto questo nel segno della sostenibilità dei progetti educativi. (Per informazioni development@andreabocellifoundation.org) Abf ha scelto poi di realizzare una serie di iniziative reali e virtuali "che possano unire tutti sotto il grande segno della speranza e della solidarietà": così il 7 dicembre alle 18.30, in piazza di San Firenze, il sindaco di Firenze Dario Nardella insieme al direttore generale dell'Andrea Bocelli foundation Laura Biancalani, dedicheranno l'accensione dell'albero a tutte le famiglie Abf. Il giorno dopo, 8 dicembre, Abf lancerà sui propri canali social ufficiali e sul canale youtube il video 'Natale Abf: natale di speranza ed opportunità' realizzato con la partecipazione di Andrea Bocelli e dei piccoli studenti della scuola primaria e dell'infanzia E.De Amicis di Muccia. Un video che ripercorre sulle note di 'Adeste Fideles' il viaggio dei 10 anni di Abf e che, si spiega, "si anima e si colora di incontri e storie dalle zone del sisma (Sarnano,Camerino, Muccia) fino ad arrivare dall'altra parte del mondo, dove un coro di bimbi Haitiani sorride intonando lo stesso brano". (ANSA).